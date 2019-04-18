عقيص: نتمنى تخفيف الخطاب الشعبوي

علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في حديث تلفزيوني على قانوني رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة عن الموظفين الذين سقطا خلال الجسلة التشريعية التي عقدت يوم أمس، قائلا: "نحن نطلب ونتمنى تخفيف الخطاب الشعبوي"، مشيراً إلى "اننا مع من أتى بهذين الاقتراحين ونحن ندعمه وهناك اقتراح مشابه ودُرس وعلى طريق الانتهاء منه ولا حاجة للشعبوية".

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