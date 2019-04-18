لفت المفوض الاعلامي في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "للذين يكدّون ويعرقون في عملهم ووظائفهم ليل نهار، وللفقراء الذين يحتسبون مداخيلهم المحدودة قرشاً تلو القرش، لا يجوز مجرّد التفكير بالإقتراب مما يجنونه، بينما تُترك مسارات الهدر مفتوحة بلا حسيب أو رقيب، هذا ليس كلاماً شعبوياً، بل يمثل الحد الأدنى من الأخلاق المفقودة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: الكلام عن الاقتراب من مداخيل الفقراء يمثل الحد الأدنى من الأخلاق المفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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