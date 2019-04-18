فادي جريصاتي: موضوع نفايات بلدة بقعيت ذاهب إلى حل نهائي

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ "أنني تواصلت مع رئيس بلدية بقعيت وذكرته بالقانون وقلت له أن الرمي العشوائي ممنوع وأن هناك في عكار مكب صرار حيث إن كل البلديات مجبورة على رمي ​النفايات​ فيه".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني تواصل مع المحافظ ​عماد لبكي​ ومع كل إدارة مكب صرار كي يستقبل نفايات بقعيت والموضوع ذاهب إلى حل نهائي".

وشدد على أنه "لكل شخص سيتجرأ على رمي النفايات أو يقطع شجرة أو الرمي في وادي أو نهر فإنه يجب أن يحسب حساب ملاحقته و​القوى الأمنية​ تتعاون معنا وكذلك ​وزارة الداخلية​".