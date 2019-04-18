جريح بحالة حرجة اثر حادث صدم على أوتوستراد المدينة الرياضية وآخر بتصادم على مستديرة الصالومي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح بحالة حرجة نتيجة ​حادث صدم​ على أوتوستراد ​المدينة الرياضية​ باتجاه المطار، مقابل ملعب العهد". ولفتت إلى "وقوع جريح آخر نتيجة تصادم بين سيارتين على مستديرة الصالومي باتجاه الحايك، وحركة المرور طبيعية في المحلة".

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