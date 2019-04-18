راعي ابرشية انطلياس المارونية احتفل بقداس رتبة الغسل

احتفل راعي أبرشية ​انطلياس​ المارونية المطران ​كميل زيدان​ بقداس ​رتبة الغسل​ تزامنا مع الاحتفال بعيد تأسيس سري الكهنوت والإفخارستيا في كاتدرائية القيامة في ​قرنة شهوان​ بمشاركة المطران ​يوسف بشارة​ وحضور كهنة الأبرشية و​الطلاب​ الإكليركيين. وشدد المطران زيدان على "أهمية دور الكاهن في الرعية الذي ينقل صورة الخادم إلى الناس متشبها بيسوع الذي علمنا في هذا الخميس أن يخدم الكبير، الصغير".

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