أبو زيد: نشر خبر عن لقاء باسيل لمسؤولين اسرائيليين بروسيا يدعو للسخرية والاستهجان

لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​ أنه "وصلت الأمور لدى بعض المواقع الالكترونية الى حدّ الهلوسة والهذيان، فنشر خبر متعلّق بلقاء رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​روسيا​ بأحد المسؤولين الاسرائيليين يدعو الى السخرية والاستهجان".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو زيد إلى "انني رافقت باسيل في كل تلك الرحلة وانا شاهد حيّ على اللقاءات التي اجراها في ما خلا بعض ساعات قليلة نام فيها"، متسائلا: "ترى هل باتت المواقع تكتب ما عجز الحلم عن نسجه؟".