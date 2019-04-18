لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد أنه "وصلت الأمور لدى بعض المواقع الالكترونية الى حدّ الهلوسة والهذيان، فنشر خبر متعلّق بلقاء رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في روسيا بأحد المسؤولين الاسرائيليين يدعو الى السخرية والاستهجان".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو زيد إلى "انني رافقت باسيل في كل تلك الرحلة وانا شاهد حيّ على اللقاءات التي اجراها في ما خلا بعض ساعات قليلة نام فيها"، متسائلا: "ترى هل باتت المواقع تكتب ما عجز الحلم عن نسجه؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: نشر خبر عن لقاء باسيل لمسؤولين اسرائيليين بروسيا يدعو للسخرية والاستهجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.