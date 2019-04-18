رئيس بلدية بعبدا - اللويزة: لم تعان من أزمة النزوح بسبب وضع المنطقة الامني

لفت رئيس ​بلدية بعبدا​ - ​اللويزة​ انطوان الحلو إلى أن "بعبدا لم تعاني من أزمة ​النزوح السوري​ بسبب وضعها نظرا لوجود ​وزارة الدفاع​ و​القصر الجمهوري​ والعديد من المؤسسات الامنية وغير الامنية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع ساهم نوعا ما أن يكون هناك نوعا من الانتقائية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الحلو إلى أن "هناك عين ساهرة على بعبدا وهي عين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الذي لا يرى فيها مجرد منطقة يقه فيها القصر الجمهوري بل يرى فيها حالة انسانية غير بعيد عنها ويحبها ويحب طبيعتها وحتى هناك قائد ​الجيش​ ​جوزيف عون​ الذي يسهر على أمنها".