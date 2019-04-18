لفت رئيس بلدية بعبدا - اللويزة انطوان الحلو إلى أن "بعبدا لم تعاني من أزمة النزوح السوري بسبب وضعها نظرا لوجود وزارة الدفاع والقصر الجمهوري والعديد من المؤسسات الامنية وغير الامنية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع ساهم نوعا ما أن يكون هناك نوعا من الانتقائية".
وفي حديث تلفزيوني، أشار الحلو إلى أن "هناك عين ساهرة على بعبدا وهي عين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لا يرى فيها مجرد منطقة يقه فيها القصر الجمهوري بل يرى فيها حالة انسانية غير بعيد عنها ويحبها ويحب طبيعتها وحتى هناك قائد الجيش جوزيف عون الذي يسهر على أمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعبدا - اللويزة: لم تعان من أزمة النزوح بسبب وضع المنطقة الامني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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