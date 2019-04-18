OTV: أحد القضاة الذين تم توقيفهم عن العمل بجبل لبنان تدور حوله شبهات إهمال وظيفي

أكدت مصادر العدلية لقناة الـ"OTV" أن "أحد القضاة الذين تم توقيفهم عن العمل في جبل لبنان تدور حوله شبهات إهمال وظيفي وإعطاء إشارات خاطئة إضافة إلى وجود شبهات حول مشروعية إثرائه"، مشيرةً إلى أن "الاخير يملك شقة يقدر سعرها بثلاثة ملايين دولار في بعبدا لكنه يتحاشى التردد إليها بكثرة منها لاثارة الشبهة".
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة بأن "أحمد السماسرة وهو ج.عبسي يشتبه بإحتياله على أشخاص من خلال إيهامهم بتأمين المساعدة مستخدما أسماء قضاة لكن من دون علمهم"، مشيرةً إلى أن "السمسار تقاضى 80 ألف دولار من شخص أوهمه بالمساعدة بانضمام ابنه إلى مديرية الجمارك وبناء على اعترافاته صدرت بحقه مذكرة توقيف منذ أكثر من عام أوقف على أساسها في سجن زحلة".
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