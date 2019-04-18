لفت رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور إلى أن "موضوع النازحين السوريين يؤثر على منطقتنا التي لا تستطيع أن تستوعب أعداد أكثر من النازحين السوريين ونحن بحاجة لمساعدات وخدمات من اجل الاستمرار بهذه الاستضافة"، مشيراً إلى ان "سوريا استضافتنا خلال حرب تموز وكان لا بد من رد الجميل ولكن مر 6 أو 7 سنوات على هذه الازمة السورية وأخشى ان هذا العدد سيزداد يوما بعد يوم".
وفي حديث تلفزيوني، أشار منصور إلى "اننا نأمل ان لا نصل إلى موضوع تجنيسهم وهذا الموضوع يقترح في الكواليس الغربية ولكن لبنان ليس باستطاعته أن يتحمل هذا الموضوع لأننا بالتأكيد سنصل إلى خلل ديمغرافي وهذا الموضوعي يجب أن نتداركه سريعا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية برج البراجنة: منطقتنا لا يمكنها استيعاب المزيد من النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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