نقولا ابو فيصل أقام حفل استقبال في زحلة على شرف سفير ارمينيا في لبنان

اقام مدير عام مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية نقولا ابو فيصل حفل استقبال في زحلة على شرف سفير ارمينيا في لبنان فاهاك اتاباكيان والوفد المرافق له من السفارة الارمينية في لبنان، تخلله غذاء في مطعم Nelly’s kitchen.
وقد بارك المطران عصام يوحنا درويش الحفل بحضوره الى جانب رجل الاعمال جورج بوشكجيان، رئيس مكتب أمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة المهندس اسعد زغيب، ورئيس بلدية عنجر فاركيس خوشيان واعضاء مجلس ادارة تجمع الصناعيين في البقاع تقدمهم، سليم عراجي، رئيس دائرة العمل في البقاع خضر الرفاعي، والآباء الإجلاء رافي ميناسيان واليشان ابارتيان ورئيس لجنة الزراعة في غرفة التجارة الاستاذ طوني طعمة ونائب رئيس مجلس ادارة ايدال المهندس مرشد الحاج شاهين والمهندس اغوب خاشادوريان ومجموعة من الصناعيين والضيوف وكانت جولة في المصانع وزيارة قاعة اختمار للمؤتمرات.
وتبارك الوفد الزائر بزيارة كنيسة القديس نيقولاوس داخل حرم مجموعة غاردينيا الاقتصادية.
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