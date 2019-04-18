باسيل: قانا تبقى شاهدة على لبنان التنوع وشهيدة الإجرام الإسرائيلي بحق الأبرياء

شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قانا تبقى الشاهدة والشهيدة: شاهدة على ​لبنان​ التنوّع في مواجهة الأحادية ​العنصرية​ وشهيدة الإجرام الإسرائيلي بحق أهلها الأبرياء".

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