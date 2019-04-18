أكدت مصادر الـ LBC أن المرسوم الذي وقع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون والمتعلق بوزارة الخارجية ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية في نيسان 2018، كان لدى رئاسة مجلس الوزراء لأشهر قبل أن يحال إلى رئاسة الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن "الرئيس عون وقع منذ أشهر قليلة مرسوما للمراقبين الجويين كان فيه غلبة كبيرة للمسلمين وذلك حرصا على سلامة الطيران".
وأوضحت المصادر أن "هنالك تفاهم بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على توقيع كافة المراسيم العالقة تباعا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ LBC: تفاهم بين عون والحريري على توقيع كافة المراسيم العالقة تباعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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