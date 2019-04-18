مصادر الـ LBC: تفاهم بين عون والحريري على توقيع كافة المراسيم العالقة تباعا

أكدت مصادر الـ LBC أن المرسوم الذي وقع عليه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والمتعلق ب​وزارة الخارجية​ ووافق عليه ​مجلس الخدمة المدنية​ في نيسان 2018، كان لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​ لأشهر قبل أن يحال إلى ​رئاسة الجمهورية​.

ولفتت المصادر إلى أن "الرئيس عون وقع منذ أشهر قليلة مرسوما للمراقبين الجويين كان فيه غلبة كبيرة للمسلمين وذلك حرصا على سلامة الطيران".

وأوضحت المصادر أن "هنالك تفاهم بين الرئيس عون ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على توقيع كافة المراسيم العالقة تباعا".