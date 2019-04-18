متحدث الجيش الليبي: الميليشيات بطرابلس تقوم بمحاولات يائسة لاستعادة العزيزية

أكد المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ "أننا تعرضنا لهجوم من قوة معادية على قاعدة تمنهنت في إطار الحرب على ​طرابلس​"، مشيراً إلى "أننا تصدينا للهجوم وقتل 4 جنود واصيب 6 آخرين".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، لفت المسماري إلى أن "قوات ​الجيش الوطني​ تطارد فلول المهاجمين بعد فرارهم"، معتبراً أن "الهدف من الهجوم هو إرسال رسالة بأن الجيش الوطني غير قادر على تأمين ​الجنوب​ الغربي للبلاد".

وشدد على أن "​القوات​ المعادية تسعى لشغل قوات الجيش الوطني عن مهامها الرئيسية"، موضحاً "أننا تعرضنا لغارات جوية أمس في منطقة العزيزية"، معلناً أن "الميليشيات في طرابلس تقوم بمحاولات يائسة لاستعادة العزيزية".