أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري "أننا تعرضنا لهجوم من قوة معادية على قاعدة تمنهنت في إطار الحرب على طرابلس"، مشيراً إلى "أننا تصدينا للهجوم وقتل 4 جنود واصيب 6 آخرين".
وخلال مؤتمر صحفي في بنغازي، لفت المسماري إلى أن "قوات الجيش الوطني تطارد فلول المهاجمين بعد فرارهم"، معتبراً أن "الهدف من الهجوم هو إرسال رسالة بأن الجيش الوطني غير قادر على تأمين الجنوب الغربي للبلاد".
وشدد على أن "القوات المعادية تسعى لشغل قوات الجيش الوطني عن مهامها الرئيسية"، موضحاً "أننا تعرضنا لغارات جوية أمس في منطقة العزيزية"، معلناً أن "الميليشيات في طرابلس تقوم بمحاولات يائسة لاستعادة العزيزية".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الجيش الليبي: الميليشيات بطرابلس تقوم بمحاولات يائسة لاستعادة العزيزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.