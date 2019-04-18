وزير الدفاع الايراني: جيشنا سجل صفحة ذهبية اخرى بإغاثته للمنكوبين بالسيول

أكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ أن "​الجيش الايراني​ ومن خلال مشاركته الواسعة في إغاثة المنكوبين ب​السيول​، سجل صفحة ذهبية اخرى في تاريخي البطولي"، مشيراً إلى أن "يوم 18 نيسان، يوم جيش ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، يمثل الذكرى السنوية لبطولات الرجال البواسل الذين اكتسبوا حياة جديدة بمبادرة مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث قدموا التضحيات خلال الدفاع المقدس ليتسنموا قمم الاقتدار الرفيعة".

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