رئيس الكونغو: 13 قتيلا و142 مفقودا في حادث غرق سفينة بشرق البلاد

أعلن رئيس "​الكونغو الديمقراطية​" فيليكس تشيسكيدي، أنّ "13 شخصًا قُتلوا و142 شخصًا في عداد المفقودين، بعد غرق سفينة هذا الأسبوع في بحيرة كيفو بشرق البلاد".

ولفت في تصريح صحافي بالقرب من موقع الحادث في إقليم كيفو الجنوبي، إلى أنّ "37 من ركاب ​السفينة​ تمّ إنقاذهم".