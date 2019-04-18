أعلن رئيس "الكونغو الديمقراطية" فيليكس تشيسكيدي، أنّ "13 شخصًا قُتلوا و142 شخصًا في عداد المفقودين، بعد غرق سفينة هذا الأسبوع في بحيرة كيفو بشرق البلاد".
ولفت في تصريح صحافي بالقرب من موقع الحادث في إقليم كيفو الجنوبي، إلى أنّ "37 من ركاب السفينة تمّ إنقاذهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكونغو: 13 قتيلا و142 مفقودا في حادث غرق سفينة بشرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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