سبوتنيك: توافد آلاف السودانيين نحو القيادة العامة للجيش في الخرطوم

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه "بدأ توافد عشرات الآلاف من السودانيين نحو القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في مسيرة داعمة للاعتصام والاحتجاجات، للضغط على المجلس العسكري للقبول بمطالب الشعب بتسليم حكومة إلى مجلس سيادي مدني فورا".
ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
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