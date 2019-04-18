غريفيث: نتوقع بدء انسحاب الجهات المتحاربة في اليمن من الحديدة خلال أسابيع

أعلن مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، "أنّه يتوقّع بدء انسحاب الجهات المتحاربة في اليمن من ​الحديدة​، خلال أسابيع". وأوضح في حديث صحافي، أنّه "لم يتمّ الاتفاق بعد على القوة الأمنية الّتي ستنتشر في الحديدة بعد الانسحاب"، مبيّنًا أنّ "مراقبي الأمم المتحدة مستعدّون للانتشار في الحديدة بعد إتمام عملية الانسحاب".

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