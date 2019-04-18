الموسوي للنشرة: نواب الوفاء للمقاومة صوتوا بالموافقة على قانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في تصريح للنشرة ان "كل نواب كتلة الوفاء الذين كانوا في قاعة المجلس النيابي لحظة التصويت على قانوني رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة عن الموظفين قد صوّتوا بالموافقة"، مشددا على أن "الاقتراحين كانا سيقدَّمان من الكتلة اساسا".

وسأل الموسوي:"كيف لحزب الله الذي يرفع شعار محاربة الفساد ان يصوت ضد هكذا قانون"، مشددا على أن "حزب الله مع اي قانون يكافح الفساد ويصلح البلد".