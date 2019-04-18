الشرطة الفرنسية ترجح فرضية التماس الكهربائي وراء حريق كاتدرائية نوتردام

رجحت ​الشرطة الفرنسية​ "فرضية التماس الكهربائي وراء حريق ​كاتدرائية نوتردام​ في العاصمة الفرنسية ​باريس​". وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء ​الحرائق​ الفرنسية جان كلود غالية قد أعلن ليل الاثنين أن "حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية"، فيما تم الإعلان عن انقاذ وحفظ البنية الأساسية للكاتدرائية و​البرجين​ الأساسيين و إخلاء القاطنين في محيط كاتدرائية نوتردام خشية من انهيارها.

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