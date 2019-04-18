اللواء ابراهيم: نتواصل مع الأكراد في منطقة شرق الفرات لاسترداد العائلات اللبنانية مع أطفالهم

كشف اللواء عبّاس ابراهيم، في حديث تلفزيوني، عن "سر لأول مرة أبوح فيه: إننا نتواصل مع الأكراد في منطقة شرق الفرات لاسترداد العائلات اللبنانية مع أطفالهم، وسنقوم باستعادة ما يمكننا استعادته".
وفي موضوع تخفيضات رواتب العسكرين، أكّد اللواء ابراهيم أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، انطلاقًا من موقعه الحالي كأب للجميع لا يقبل بذلك، وانطلاقًا من موقعه السابق كقائد للجيش لن يقبل بتخفيض رواتب العسكريين لأنه أكثر من يعلم ويدرك كبر التضحيات التي يقدمها الجيش والعسكريون في سبيل حماية الوطن والأرض والشعب".
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