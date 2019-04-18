اللواء ابراهيم: نتواصل مع الأكراد في منطقة شرق الفرات لاسترداد العائلات اللبنانية مع أطفالهم

كشف ​اللواء​ عبّاس ابراهيم، في حديث تلفزيوني، عن "سر لأول مرة أبوح فيه: إننا نتواصل مع ​الأكراد​ في منطقة شرق ​الفرات​ لاسترداد العائلات اللبنانية مع أطفالهم، وسنقوم باستعادة ما يمكننا استعادته".

وفي موضوع تخفيضات رواتب العسكرين، أكّد اللواء ابراهيم أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، انطلاقًا من موقعه الحالي كأب للجميع لا يقبل بذلك، وانطلاقًا من موقعه السابق كقائد للجيش لن يقبل بتخفيض رواتب العسكريين لأنه أكثر من يعلم ويدرك كبر التضحيات التي يقدمها ​الجيش​ والعسكريون في سبيل حماية الوطن والأرض والشعب".