المحقق الأمريكي الخاص يوضح سبب عدم استدعائه لترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

ذكر المحقق الخاص روبرت مولر، في تقريره ،إنه كانت لديه السلطة والحق بموجب القانون لاستدعاء الرئيس دونالد ترامب للمثول أمام هيئة محلفين كبرى، غير أن ترامب رفض مقابلة مولر وجها لوجه.

وأرجع مولر السبب وراء عدم قيامه باستدعاء الرئيس إلى شعوره بالقلق من التأخيرات التي يمكن أن تسببها مثل هذه الخطوة.

وأضاف أن مكتبه "كان لديه دليل كاف لفهم الأحداث المرتبطة (بالتحقيق) وإجراء تقييمات معينة دون شهادة الرئيس".

وأضاف مولر أن ترامب قدم شهادة مكتوبة لكنها ليست حول "مسائل عرقلة سير العدالة"، وأجاب على موضوعات "معينة" تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.