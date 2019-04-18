الشريف وقمصان يشيدان بمركز رصد الاستفتاء بـ"الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تفقد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المرصد الإعلامي لتغطية الاستفتاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الشريف، أهمية الرصد الإعلامي وضرورة التواصل السريع مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنقل أي فعالية تتعلق بالاستفتاء، مشيدًا بتجهيزات المكتب التي تساعد على سرعة الرصد.

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من جانبه، قال أحمد سليم، أمين عام الأعلى للإعلام، إن المرصد سيعد تقريرًا كل ساعتين سيتم ارساله للهيئة الوطنية للإعلام متضمنًا أية انتقادات أو متابعات في الإعلام المصري والعربي والعالمي.

وأشار "سليم"، في تصريح له إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل على مدار اليوم مع الهيئة وفي حالة رصد مخالفات ستحال للهيئة.