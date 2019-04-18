لماذا لا نرى حفلا شبيها بـ 123″ سولاي” بين عمور ولمجرد والدوزي؟.. الأخير يرد: الفكرة واردة واقترحتها

كشف الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، اليوم الخميس، أنه اقترح على منظم حفلات في المغرب، تنظيم حفل، يجمع النجوم البارزين، في فكرة شبيهة بحفل نجوم الجزائر، الشاب خالد، وفوضيل، والراحل رشيد طه، الذي حمل اسم”1 2 3 سولاي”.

وقال الدوزي، في دردشته مع قناة “سكاي نيوز”، إن إنتاج ألبوم مشترك، وإقامة حفل خاص جمع خالد، وفوضيل، والراحل رشيد طه، كان سهلا، لأن هؤلاء الفنانين كانوا في شركة إنتاج واحدة، عكس ما يقع في المغرب، حيث كل فنان ينتج من ماله الخاص.

وسأل المحاور الدوزي عن سبب عدم وجود عمل مشترك بينه، وسعد لمجرد، وحاتم عمور، على اعتبار أن هذين الأخيرين من أبرز الفنانين في المغرب، فأجاب أن فكرة تنظيم حفل شبيه بـ”123 سولاي”، الذي حقق دفعة كبيرة للأغنية في الجزائر، واردة، وقد اقترحها، أخيرا، على منظم حفلات.

ويشارك الدوزي، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، في حفلين، بمناسبة أسبوع المغرب في أبو ظبي.

ويعتبر صاحب أغنية “باختصار” حضوره في ابو ظبي فرصة للتعريف بالموسيقى المغربية لدى الإماراتيين، والجالية المقيمة في الإمارات.