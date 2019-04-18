أميركا: اعتقال شخص بشبهة إشعال كاتدرائية في نيويورك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة شرطة نيويرك اعتقال شخصا من ولاية نيو جيرزي بعد دخوله كاتدرائية سان باتريك حاملا عبوتين مملوءتين البنزين والبوتان بعد أيتم قليلة من الحريق الذي دمّر كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية.

قال نائب مفوض الاستخبارات في نيويورك ومكافحة الإرهاب، جون ميلر، إن الرجل، 37 عامًا والذي لم يكشف عن هويته، كان مستقلا حافلة صغيرة ليلة أمس الأربعاء خارج الكاتدرائية التاريخية في الجادة الخامسة بوسط مانهاتن، وطاف حول المنطقة، ثم عاد إلى سيارته في الساعة 7:55 مساءً، لجلب البنزين وسائل الإشعال.

قال ميلر: "عند دخوله الكاتدرائية، واجهه ضابط أمن في الكاتدرائية يسأله وجهته وأنه لن يتمكن من دخول الكاتدرائية حاملا هذه الأشياء. عندئذ يبدو أن بعض البنزين سقط الأرض وهو يحاول الاستدارة".

وأشار ميلر إلى أن رجال الأمن أخطروا ضباط مكتب مكافحة الإرهاب الذين كانوا يقفون بالخارج، والذين ألقوا القبض على الرجل واعتقلوه لاستجوابه.

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وأضاف ميلر: "قال إن كان سيمر عبر الكاتدرائية للوصول إلى شارع ماديسون. وأن الوقود نفد من سيارته. قمنا بفحص السيارة، وعندما تأكدنا من احتوائها على البنزين تم احتجازه".

وقال أيضا: "من الصعب أيضا تحديد نواياه، لكنني أعتقد أن تواجد شخص في مكان مميز مثل كاتدرائية القديس باتريك حاملا أكثر من أربعة غالونات من البنزين وزجاجتين من البوتان يثير قدرا كبيرا من الريبة. رواية لم تكن متسقة".

وأوضح ميلر أن المشتبه به معروف للشرطة التي تبحث حاليًا في خلفيته.

بنيت كاتدرائية القديس باتريك عام 1878 وتم تركيب نظام يشبه الرشاشات خلال التجديدات الأخيرة. كما طلي سطحها الخشبي بمادة مقاومة للحريق.