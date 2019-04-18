موسكو: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا أبريل الجاري

أعلنت الرئاسة الروسية، الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وقال الكرملين في بيان: "بدعوة من فلاديمير بوتين يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة البلاد في النصف الثاني من أبريل"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن لقاء محتمل بين بوتين وكيم.

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وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الأربعاء: "لا أستطيع أن أعطي ردا تفصيليا فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل. حتى الآن لا توجد أي تفاصيل".

ولم يحدد الكرملين موعدا محددا للزيارة، كما لم تعلن كوريا الشمالية رسميا أي تفاصيل عنها.

غير أن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، الإثنين الماضي، أنه من المتوقع أن يزور بوتين الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في فعاليات محلية يوم 24 أبريل/نيسان، وقد يتم عقد لقاء هناك مع الزعيم الكوري الشمالي.