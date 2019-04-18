انت الان تتابع أين العدالة؟ انتقادات بسبب تبرعات «نوتردام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد ساعات من اندلاع النيران في كاتدرائية "نوتردام" في قلب العاصمة الفرنسية باريس، انهالت التبرعات المخصصة لترميم الكاتدرائية، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات.

أثار الحريق الذي اندلع في كاتدرائية "نوتردام" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين الماضي، حالة من الصدمة في جميع أنحاء العالم بالنظر إلى الأهمية التاريخية والدينية التي تمثلها الكاتدرائية، التي يبلغ عمرها نحو 850 عاما، وبعد ساعات قليلة من السيطرة على الحريق، طرحت عمدة باريس آن هيدالجو، فكرة عقد "مؤتمر المانحين الدوليين" الذي يجمع المتبرعين وخبراء الترميم في باريس لجمع الأموال لإعادة بناء "نوتردام"، كما انهالت التبرعات المخصصة لجهود ترميم الكاتدرائية، الأمر الذي أثار عددا من الانتقادات.

تبرعات بمليار دولار حيث نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن ستيفن بيرن، المبعوث الرئاسي للتراث الثقافي في فرنسا، إنه تم جمع تبرعات بلغت 995 مليون دولار أمريكي حتى أمس الأربعاء. وأضافت المجلة أن أكبر التبرعات جاءت من الملياردير الفرنسي بيرنارد أرنولد مالك شركة "إل في إم إتش"، وبلغت 226 مليون دولار "من أجل

تبرعات بمليار دولار حيث نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن ستيفن بيرن، المبعوث الرئاسي للتراث الثقافي في فرنسا، إنه تم جمع تبرعات بلغت 995 مليون دولار أمريكي حتى أمس الأربعاء. وأضافت المجلة أن أكبر التبرعات جاءت من الملياردير الفرنسي بيرنارد أرنولد مالك شركة "إل في إم إتش"، وبلغت 226 مليون دولار "من أجل إظهار تضامنه في هذه الكارثة الوطنية". في الوقت نفسه تعهدت شركة مستحضرات التجميل "لوريال" بالتبرع بمبلغ 226 مليون دولار، كما تبرعت شركة "توتال" للنفط بمبلغ "113 مليون دولار. الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت صاحب شركة "كيرينج" تبرع هو الآخر بمبلغ 113 مليون دولار، كما تبرعت شركة "والت ديزني" الأمريكية بخمسة ملايين دولار. وفي السياق نفسه، انتشرت حملات جمع الأموال من جميع الأحجام على شبكة الإنترنت، حيث قالت "مؤسسة التراث الفرنسي"، التي تمول المشاريع التراثية في فرنسا، إنها جمعت بالفعل حوالي 2.3 مليون دولار. الكشف عن مدى الدمار بكاتدرائية «نوتردام» (فيديو) انتقادات للمتبرعين انتقادات للمتبرعين وأشارت شبكة "يورو نيوز" إلى أن هذا السيل من التبرعات، أثار حالة من الشك بين الجمعيات الخيرية والسياسيين، والمراقبين، حول السر وراء تبرع رجال الأعمال والشركات بكل هذه المبالغ، وبهذه السرعة. هذه الشكوك تضمنت احتمالات أن الدافع وراء هذه التبرعات، هو الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي سيحصلون عليها بسبب هذه التبرعات. Advertisements حيث تستفيد التبرعات الخيرية من خصم ضريبي بنسبة 60% وفقا للقانون الفرنسي، مما أثار احتمالات من قبل عدد من المنتقدين بأن الشهامة والرغبة الصادقة في دعم البلاد لم تكن السبب الرئيسي وراء هذه التبرعات. وقال النائب الفرنسي جيل كاريز عضو اللجنة المالية في البرلمان عن حزب "الجمهوريون" الذي يمثل يمين الوسط إن "الشعب هو من سيتحمل التكلفة في النهاية". أفلام صورت في كاتدرائية نوتردام.. أحدها تنبأ بالحريق وأضافت الشبكة أن عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في فرنسا وخارجها، أعربوا عن إحباطهم من تجاهل كوارث مماثلة، سواء أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا، أو اندلاع النيران في برج "جرينفيل" في لندن، وعدم تلقيه نفس الدرجة من الدعم. حيث قال أدريان بالمر رئيس قسم التسويق في كلية "هينلي" للأعمال، إن رجال الأعمال والشركات المتبرعة لترميم "نوتردام"، "لديهم منتجات مرتبطة في فرنسا تُسَوق في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن أي حادثة تضع فرنسا في قلب اهتمام العالم، فهم سيسعون للاستفادة منها"، مضيفا أن هذا سيحسن صورتهم كرجال أعمال أسخياء، ويقفون إلى جانب بلدانهم". وأشار بالمر إلى أنه حتى من وجهة نظر غير تسويقية، فإن هذه التبرعات يمكن أن تكون مفيدة لهم سياسيا، حيث ستظهرهم بمظهر الداعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دعواته لترميم الكاتدرائية. غياب العدالة غياب العدالة في الوقت نفسه أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن هذه التبرعات أثارت حالة من الاستياء بسبب عدم المساواة التي اندلعت خلال تظاهرات "السترات الصفراء". «سيدة الدموع».. كيف تناولت صحف العالم كارثة نوتردام؟ حيث قال فيليب مارتينيز، رئيس إحدى النقابات العمالية في فرنسا: "هل يمكنك أن تتخيل إنفاق 100 مليون و200 مليون في نقرة واحدة! مضيفا أن "هذا يظهر عدم المساواة في هذا البلد". وأكد أنه "إذا كانوا قادرين على دفع عشرات الملايين لإعادة بناء نوتردام، فيجب عليهم التوقف عن إخبارنا بأنه لا يوجد مال لتغطية الفجوات الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء".

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