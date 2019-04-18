كوريا الشمالية ترفض بومبيو في محادثاتها النووية

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ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الخميس، أن بيونج يانج لم تعد راغبة في مشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المحادثات النووية، وطالبت بشخص يكون "أكثر حرصا ونضجا في التواصل". كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية كون جونج جون قوله دون الخوض في التفاصيل إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ" بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن ”السبب الجذري“ الذي أرغم بيونجيانج على تطوير برنامجها النووي، بحسب "رويترز".
في أحدث مؤشر على عودة التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بـ"الطاغية".وجاء وصف بومبيو، أثناء رده على سؤال طرحه سناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
في أحدث مؤشر على عودة التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بـ"الطاغية".
وجاء وصف بومبيو، أثناء رده على سؤال طرحه سناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "طاغية"، سأله حول ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على كيم جونج أون.
وقال بومبيو "بالتأكيد. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل"، وفق ما نقلت رويترز.
وليس من شأن هذه التصريحات أن تلطف العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، بينما تسعى الولايات المتحدة منذ قمة هانوي في فبراير الماضي إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.
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