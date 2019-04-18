انت الان تتابع كوريا الشمالية ترفض بومبيو في محادثاتها النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الخميس، أن بيونج يانج لم تعد راغبة في مشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المحادثات النووية، وطالبت بشخص يكون "أكثر حرصا ونضجا في التواصل". كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية كون جونج جون قوله دون الخوض في التفاصيل إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ" بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن ”السبب الجذري“ الذي أرغم بيونجيانج على تطوير برنامجها النووي، بحسب "رويترز".

في أحدث مؤشر على عودة التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بـ"الطاغية".وجاء وصف بومبيو، أثناء رده على سؤال طرحه سناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو