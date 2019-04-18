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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحم عشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 44 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.

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