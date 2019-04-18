خادم الحرمين يبعث برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي #عاجل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلمها له الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن “الرسالة تضمنت التنسيق المشترك مع مصر إزاء بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.

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وأضاف السفير راضي أن “الرئيس طلب من الدكتور عصام بن سعيد نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها”.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي. بحسب المتحدث.