الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة حجة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، من السيطرة على مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

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وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة،إن الجيش الوطني بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح قائد المنطقة، وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية تمكن من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، والذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس.

وأضاف أن منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها 20 كيلو مترا مربعا، تمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغته، واستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام للمليشيا.

وكان الجيش الوطني، سيطر مطلع أبريل الجاري على قرية الطينة والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل.