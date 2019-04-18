مقتل عشرة مدنيين في قصف لقوات النظام السورية بمحافظة إدلب

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قتل عشرة مدنيين، الخميس، في قصف صاروخي لقوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والتي تشهد منذ أسابيع تصعيدًا في عمليات القصف، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “استهدف القصف الصاروخي لقوات النظام قرية ام توينة ومخيمًا عشوائيًا صغيرًا للنازحين بمحاذاتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

وأسفر القصف عن مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح، بحسب “عبد الرحمن”، مشيرًا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.