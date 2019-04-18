محمد بن زايد ضمن أهم 100 شخصية في العالم خلال 2019

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن أكثر قادة العالم تأثيراً.
وضمت قائمة المجلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ ورئيس جنوب إفريقيا سريل رامافوز؛ ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، باعتبارهم أكثر القادة تأثيراً في العالم، وذلك في إطار قائمتها «أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019».
تجدر الإشارة إلى أن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، تشمل أبرز الشخصيات في العالم، في مختلف المجالات، حيث تضم إلى جانب أبرز القادة السياسيين، أبرز الشخصيات المؤثرة في مجالات الاقتصاد، الفن والثقافة، الرياضة، ومجموعات أخرى من فئات المشاهير.
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