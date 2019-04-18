شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا هذا الشهر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)قال الكرملين اليوم (الخميس) إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيسافر إلى روسيا في النصف الثاني من هذا الشهر ويلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين.
ولم يعط الكرملين مزيدا من التفاصيل في البيان الذي نشر على موقعه الإلكتروني.
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