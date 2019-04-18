شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش الوطني يحبط هجوم على قاعدة "تمنهنت" الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد. ويتواصل القتال في قاعدة تمنهنت قرب سبها، المدينة الرئيسية في جنوب ليبيا، وفق مصدر في الجيش. قال آمر منطقة سبها العسكرية إن الجيش الوطني الليبي صدَّ هجوماً لعصابات تشادية على قاعدة تمنهنت الجوية، ويجري مطاردة المسلحين الذين هاجموا قاعدة "تمنهنت" قرب مزارع "غدوة". وسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير #حفتر على #قاعدة_تمنهنت الجوية ومطارها المدني، وبذلك يسيطر على أغلب مناطق الجنوب الليبي بالكامل.

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