الزعيم الكوري الشمالي سيلتقي بوتين في روسيا في أواخر أبريل

اسماء السيد - موسكو: أعلن الكرملين الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيزور روسيا في أواخر أبريل لعقد لقائه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان على موقعه الالكتروني "بدعوة من فلاديمير بوتين، سيزور كيم جونغ اون روسيا في النصف الثاني من أبريل".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت كوريا الشمالية انها اجرت تجربة على "سلاح تكتيكي جديد موجّه"، يحمل "رأساً قوياً" فيما يبدو ان المحادثات مع واشنطن متعثرة.

ولم يقدم الكرملين تفاصيل حول الموعد الدقيق للزيارة او مكان الاجتماع لكن وسائل اعلام روسية وكورية جنوبية ويابانية سبق أن أشارت الى ان اللقاء سيعقد في أقصى الشرق الروسي.

وكان بوتين أعرب في السابق عن استعداده للقاء كيم.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق الخميس ان فيونا هيل مستشارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب زارت موسكو لاجراء محادثات مع نظيرها الروسي يوري اوشاكوف.

وأعلنت الخارجية الاميركية ان المبعوث الاميركي الخاص الى كوريا الشمالية ستيفن بيغون يزور موسكو أيضا.

وذكرت صحيفة ازفستيا الروسية الاربعاء نقلا عن مصادر دبلوماسية ان اللقاء سيعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية الواقعة قرب كوريا الشمالية قبل ان يتوجه بوتين الى الصين في 26 و 27 أبريل لحضور قمة اقتصادية.

وكانت اخر قمة بين روسيا وكوريا الشمالية عقدت في 2011 حين توجه والد الزعيم الحالي، كيم جونغ ايل، الى سيبيريا للقاء الرئيس الروسي انذاك ديمتري مدفيديف.