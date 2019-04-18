شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى برئاسة أسامة هيكل يرافق وزير الآثار بالإعلان عن الاكتشاف الأثرى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل فى الاحتفالية التى أقامتها وزارة الآثار بمناسبة اليوم العالمي للتراث بمحافظة الأقصر اليوم، والذى افتتح خلاله الدكتور خالد العناني وزير الآثار كشفا أثريا جديد بمنطقة دراع أبو النجا مقبرة "شت جو جحوتى" بالبر العربى وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وحرص وفد البرلمان على تفقد الكشف الآثرى الجديد، واستمع لشرح وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمعلومات وأسرار عن الكشف الجديد، وعقب الافتتاح اصطحب وزيرى الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفد مجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل فى جولة لوادى الملكات حيث زار الوفد البرلماني مقبرة نفرتارى.

ودار حوار مطول بين لجنة الثقافة ووزيرا الآثار الدكتور خالد العنانى والسياحة رانيا المشاط تداولوا خلاله سبل تطوير أماكن استقبال الزوار والسائحين بمنطقة دير المدينة الأثرية، والتى تحتوى على عدد من منازل العمال الذين شاركوا فى بناء المعابد ونقش الرسومات على الحوائط بوادى الملكات خلال العصر الفرعونية.

وضم وفد البرلمان كل من النواب جليلة عثمان، ومحمد شعبان وكيلا اللجنة والدكتور نادر مصطفى أمين سر اللجنة والنواب يوسف القعيد وسيد عيسى، فيما شارك عدد من سفراء الدول الأجنبية في حضور الإعلان عن الاكتشاف .

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