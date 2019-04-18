شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يدعو المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب جموع الشعب المصري إلي النزول والاحتشاد والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه يوم فارق في حياة الوطن وحق لكل مواطن أن يقول كلمته بعدما وافق نواب الشعب علي التعديلات الدستورية من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية .

وأضاف الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن التعديلات ساهمت بشكل كبير في تثبيت وترسيخ أركان الدولة، من خلال وضع الأمور في نصابها الصحيح ووثبة كبيرة فى طريق بناء دولة ديمقراطيه حديثة، خاصة أنها حققت مكاسب كبيرة بالنسبة للمرأة وغيرها من الفئات التي لابد أن يكون لهم دور فعال في التشريع وسن القوانين والمشاركة في العملية السياسية.

ولفت الشريف إلي أن القيادة السياسية وعدت فأوفت وكان رأي نواب الشعب بنعم والموافقة علي التعديلات من أجل إعطاء الفرصة للرئيس لاستكمال مسيرة الانجازات، وأن التاريخ سيشهد أن البرلمان أقر التعديلات بهدف الحفاظ علي استقرار الوطن وكان علي قدر المسئولية واستمعنا إلي اسهامات جميع فئات الشعب في جلسات الحوار الوطني، واستفدنا منها وأخذنا بها، فكل الشكر للنواب الذين واصلوا الليل بالنهار لانجاز أفضل عمل برلماني علي الإطلاق وهو تعديل الدستور .

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وتابع الشريف أن شعب مصر العظيم سيثبت للعالم بأن مصر كبيرة بأبنائها وستظل مصر دائما شامخة رغم التحديات التي توجهها.