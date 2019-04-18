شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، عن تشكيل غرفة عمليات تضم أحدث الوسائل و خطوط ساخنة، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه بداية من 20 حتى 22 ابريل الجارى.
وأضاف محمد إمام مدير المركز الصحفى فى تصريحات له، أن الهيئة ستقوم بتسهيل و تقديم الخدمات الاعلامية وتيسير عمل المراسلين الأجانب بالاضافة الى بعض الزائرين من دول مختلفة داخل اللجان .
وذكر محمد إمام أن الهيئة ستكون على تواصل مستمر مع المراسلين الأجانب و على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للإنتخابات ،مشيرا الى أن عدد المراسلين الأجانب الذين تم اعتمادهم 548 مراسل أجنبى .
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