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الوطنية للإنتخابات: نقدر أهمية دور وسائل الإعلام الفعال فى زيادة تثقيف المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها،إنهم يدركون أهمية الدور الأساسى و الفعال لوسائل الإعلام فى زيادة وعى و تثقيف المواطن المصرى من خلال نقل الصورة الحقيقية و آليات ما يحدث.

 

وأضاف محمود الشريف خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية ،أن هذا هو الحق الدستورى وهو أن يعرف المواطن المصرى مما يدور داخل بلده .

 

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وأشار الشريف الى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هيئة مستقلة دائمة تؤدى عملها طوال العام ومشكلة من مجلس ادارة مكون من 10 قضاة ،مؤكدا أن الدستور أعطى الهيئة الاشراف على كل الانتخابات فى مصر .

 

 

 

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