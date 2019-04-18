شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى على المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رائف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ضرورة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، باعتباره واجب وطني على المصريين قائلاً: "الشعب المصري له دائما مواقف وطنية في المشاركة والدفاع عن مصرنا الحبيبة".

وأضاف "رائف" في تصريح صحفي أن الشعب تعلم الدرس من الأزمات السابقة ولا يسمح بالفوضى مرة أخرى، وأن المصريين على استعداد تام لممارسة الحياة بدون ماء وهواء، لكنهم لا يستطيعون التنازل عن أمن واستقرار البلاد.

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وطالب رائف، الشعب بجميع فئاته بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستكمال انجازات المشروعات العملاقة في بلادنا الحبيبة.