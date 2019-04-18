شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو عمو صوت فى أى لجنة تقابلك"... الوطنية للانتخابات تفتح اللجان للمغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة المواطنين في كافة الاستحقاقات التي تدعو إليها، وظهر ذلك من خلال تمكين المغتربين من المشاركة والتصويت فى التعديلات الدستورية القادمة، وهذا ما تم التحدث عنه على هامش مؤتمر الهيئة للإعلان عن الجدول الزمنى لعملية الاستفتاء على الدستور القانون.

حيث أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حرصت على ألا يحرم أى ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة فى أداء واجبه الوطنى، ووفقا للقانون فإنه يحق للناخب الوافد التصويت فى أى لجنة انتخابية.

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وقال "الشريف" إن الهيئة قررت أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة، بحيث يستطيع أى وافد الدخول إلى أقرب لجنة له ويدلى بصوته، وما عليه إلا أن يقدم للقاضى إثبات شخصيته سواء كانت بطاقة الرقم القومى سارية أو منتهية، ويثبت حضوره فى كشوف الوافدين باللجنة الانتخابية.

وتابع"الشريف" أن هناك عددا من الضمانات لعدم تكرار التصويت بالنسبة للوافدين، منها آلية الحبر الفسفورى، فهى تثبت تصويت الناخب، الأمر الآخر هو أنه عقب انتهاء العملية ترسل جميع الكشوف للهيئة الوطنية للانتخابات، وتقوم بمراجعتها وإذا ما اكتشف تكرار التصويت فى هذه الحالة ستتخذ الهيئة إجراءاتها ضد من صوت مرتين.