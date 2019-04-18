يحيى السنوار نفى تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية في قطاع غزة

نفى رئيس حركة "حماس" في ​قطاع غزة​ ​يحيى السنوار​ "تشكيل أي ​حكومة​ أو لجنة إدارية في القطاع"، مشيراً إلى أن "هناك بعض التعديلات الإدارية المحدودة في المستوى الفني لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن".

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