موغريني: نولي اهتماما كبيرا لملف حقوق الإنسان بالصين

أكدت ممثلة الشؤون الخارجية و​السياسة​ الأمنية للاتحاد الاوروبي، ​فيديريكا موغريني​، إن "اهتمام ​الاتحاد الأوروبي​ بملف حقوق الإنسان في ​الصين​، لا يقل أهمية عن اهتمامه بالمصالح الاقتصادية مع بكين"، موضحةً أن "الاتحاد الأوروبي عزز علاقاته خلال الفترة الأخيرة مع الصين، وأن هذه العلاقات تستند إلى مبدأ الشفافية والصدق"، مشيرةً إلى "استمرار انتهاك بكين للحريات الأساسية، رغم تحقيقها تقدما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وعن وضع سكان إقليم تركستان الشرقية، قالت موغريني: "كلنا اطلعنا على ​تقارير​ حول وضع الأويغور والأقليات الأخرى التي تقطن المعسكرات في إقليم تركستان الشرقية، ونطالب ​السلطات الصينية​ في كل لقاء، باحترام حقوق الإنسان".