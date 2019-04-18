أكدت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغريني، إن "اهتمام الاتحاد الأوروبي بملف حقوق الإنسان في الصين، لا يقل أهمية عن اهتمامه بالمصالح الاقتصادية مع بكين"، موضحةً أن "الاتحاد الأوروبي عزز علاقاته خلال الفترة الأخيرة مع الصين، وأن هذه العلاقات تستند إلى مبدأ الشفافية والصدق"، مشيرةً إلى "استمرار انتهاك بكين للحريات الأساسية، رغم تحقيقها تقدما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وعن وضع سكان إقليم تركستان الشرقية، قالت موغريني: "كلنا اطلعنا على تقارير حول وضع الأويغور والأقليات الأخرى التي تقطن المعسكرات في إقليم تركستان الشرقية، ونطالب السلطات الصينية في كل لقاء، باحترام حقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر موغريني: نولي اهتماما كبيرا لملف حقوق الإنسان بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.