زيلينسكي: المناظرة مع بوروشينكو قد تجري الجمعة

أعلن المرشح للرئاسة الأوكرانية، ​فلاديمير زيلينسكي​ أن المناظرة بينه وخصمه الرئيسي، ​بيترو بوروشينكو​، قد تجري غدا الجمعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف بدقة.

وقال زيلينسكي في حديثه لوكالة "أر بي كا-أوكرانيا": "ممكن، لا أعرف"، مؤكدا أنه لا يفكر في كيفية تأثير هذه المناظرة على الانتخابات المقبلة. هذا رأي الشعب الأوكراني. بصراحة فإنني لا أفكر في ذلك. إنه اختيار الناس".

ورأى "أننا سنشهد شخصين في هذه المناظرة لا غير. وبعد ما تم القيام به خلال السنوات الـ5 الأخيرة (من حكم بوروشينكو)، فأعتقد أنه يمكنني الصمت. ويجب علي أن أفوز لأعطي فرصة لهذه الدولة. وإذا فشلت في استخدام هذه الفرصة فلن أتمسك بالرئاسة بأسناني".