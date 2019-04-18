ريابكوف: سنساعد فنزويلا وكوبا في مواجهة العقوبات الأميركية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إشارته إلى أنّ "موسكو تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة على فنزويلا وكوبا غير مشروعة، وتعتزم بذل ما في وسعها لمساندة حلفائها في كراكاس وهافانا".
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قد أعلن سلسلة من العقوبات الجديدة ضدّ كوبا وفنزويلا يوم الأربعاء، فيما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو والدول الّتي تدعمه. وأوضح أنّ "هذه الإجراءات الجديدة ستساعد في إبقاء الدولارات الأميركية في منأى من النظام الكوبي".
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