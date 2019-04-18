ريابكوف: سنساعد فنزويلا وكوبا في مواجهة العقوبات الأميركية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، إشارته إلى أنّ "موسكو تعتبر ​العقوبات الأميركية​ الجديدة على ​فنزويلا​ وكوبا غير مشروعة، وتعتزم بذل ما في وسعها لمساندة حلفائها في ​كراكاس​ و​هافانا​".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​، قد أعلن سلسلة من العقوبات الجديدة ضدّ كوبا وفنزويلا يوم الأربعاء، فيما تسعى إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ إلى زيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ والدول الّتي تدعمه. وأوضح أنّ "هذه الإجراءات الجديدة ستساعد في إبقاء الدولارات الأميركية في منأى من النظام الكوبي".