بيسكوف: مستشارة ترامب زارت روسيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات

كشف المتحدث باسم "الرئاسة الروسية" (​الكرملين​) ​ديمتري بيسكوف​، أنّ "مستشارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فيونا هيل، زارت ​موسكو​ هذا الأسبوع، وناقشت العلاقات الثنائية مع المسؤول بـ"الكرملين" ​يوري أوشاكوف​". وهيل هي مسؤولة الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأميركي. مع الإشارة إلى أنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

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