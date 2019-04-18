رئيس أركان الجيش الجزائري: قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم

أعلن رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​، أنّ "قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب وأمنها"، لافتًا إلى أنّ "أعظم الرهانات هي حفظ استقلال الجزائر".

وركّز في بيان، على أنّ "العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيّرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم، وفقًا لمصالحها"، مشدّدًا على أنّ "أعظم التحديات هي حفظ استقلال البلاد، وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية".