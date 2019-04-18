باسيل تقدم بشكوى ضد صاحب موقع ايلاف بجرائم التحقير والقدح والذم

تقدم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بواسطة وكيله القانوني المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع "ايلاف" بجرائم التحقير والقدح والذم سندا الى المواد 385 و386 و 383 و586 و 309 عقوبات.
وتأتي هذه الشكوى على خلفية مقال على الموقع المذكور يشير فيه الى أن الوزير باسيل التقى مسؤولا اسرائيليا، ما ألحق ضررا كبيرا بسمعة المدعي ومكانته السياسية والاجتماعية لإتهامه بالإتصال والتواصل مع العدو الإسرائيلي.
وكان الموقع قد ذكر أن الوزير باسيل التقى مسؤولا اسرائيليا رفيعا في موسكو وبحث معه في مسألة الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين.
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