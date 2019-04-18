التقى رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي، يرافقها مدير مكتبها محمد ورديني، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، مستشار جعجع للشؤون الخارجية إيلي خوري، منسق منطقة طرابلس جاد دميان وعضو المجلس المركزي فادي محفوض.
ووضعت جمالي الزيارة، في إطار "جولة تقوم بها لشكر كلّ من وقف إلى جانبهم في الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس"، لافتةً إلى "أنّني قد أصرّيت على أن تكون الزيارة الأولى لِجعجع باعتبار أن "القوات اللبنانية" كانت صادقة في وقوفها إلى جانبنا".
وشدّدت على "أنّني سأتابع بعد عودتي من السفر هذه الجولة على باقي القيادات الطرابلسية الّتي وقفت إلى جانبنا، وفي النائب نجيب ميقاتي، الوزير السابق محمد الصفدي، الوزير السابق أشرف ريفي، النائب محمد كبارة، الوزير سمير الجسر و"الجماعة الإسلامية" كما باقي الأفرقاء والجنود المجهولين".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي زارت جعجع شاكرةً: القوات اللبنانية كانت صادقة بوقوفها إلى جانبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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