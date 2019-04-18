حاصباني التقى بري: تطرقنا لضرورة مناقشة الموازنة في اقرب فرصة ممكنة

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ عقب لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أنه "كان اللقاء مع دولته كالعادة ايجابياً وتطرقنا الى مواضيع عدة، منها زيارتي الى ​الولايات المتحدة​ والجولة التي قمت بها في ​واشنطن​ و​نيويورك​ خصوصاً في ما يتعلق باللقاءات التي حصلت الى جانب المناسبات الرسمية التي حضرتها".

وأوضح حاصباني انه "كان التركيز على ​الوضع الاقتصادي​ والمالي في ​لبنان​ حيث اولاً تطرقنا الى ضرورة مناقشة ​الموازنة​ في اقرب فرصة ممكنة في مجلس الوزراء لاتاحة الوقت لنقاش مفصل لها بكل جوانبها بطريقة متكاملة وبنظرة شاملة لكي تحال الى مجلس النواب بشكل سريع لان الجميع بانتظار الحلول الاساسية والكبرى والايجابية التي ستطرح في الموازنة. من ضمن المواضيع اعادة نظرة شاملة للمصاريف ولكن من دون المس بالشرائح التي هي اكثر حاجة للاستقرار المالي. وهناك وسائل كثيرة لتعزيز عائدات الخزينة اضافة الى حلول لتخفيض الاكلاف وممكن ان يكون لها وقع ايجابي على ​المالية العامة​ اضافة الى ذلك تطرقنا الى مواضيع اخرى مثل التنمية المستدامة والمتوازنة في الانماء في لبنان، وهذا كان موضوع نقاشي في ​الامم المتحدة​ في زيارتي للولايات المتحدة، على امل ان تكون الموازنة الركيزة الاساسية للانطلاق منها الاسبوع القادم لوضع كافة الحلول على السكة الصحيحة بعد ان قطعنا شوطاً كبيراً في ما يتعلق ب​الكهرباء​.